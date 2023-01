Brutta esperienza per Gattuso in Spagna: i ladri tentano di svaligiargli casa

Non sta andando benissimo l’avventura in Spagna per Gennaro Gattuso: l’ex allenatore del Napoli sta deludendo con il suo Valencia.

La squadra spagnola, che tra le fila annovera anche il Matador Cavani, è attualmente undicesima a quota 19 punti.

Anche ripresa dopo la sosta per il Mondiale è stata disastrosa: sconfitta contro il Villarreal nell’ultimo giorno del 2022 e sconfitta in casa contro il Cadice penultimo ieri, nella prima gara del 2023.

Gennaro Gattuso (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Spavento per Gattuso durante Valencia-Cadice

Ma la sconfitta in casa davanti ai propri tifosi non è stato l’unica cosa da dimenticare per mister Gattuso. Infatti, secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, i ladri hanno tentato di svaligiare la sua casa proprio mentre il tecnico calabrese era al Mestalla per Valencia-Cadice.

Fortunatamente, il sistema di allarme e i due cani da guardia presenti nella casa hanno allontanato i malviventi che non sono riusciti nel loro obiettivo.

Gattuso si è reso contro dell’accaduto solo tornando nella sua casa nel quartiere di Campolivar (Godella). Solo un brutto spavento, ma la polizia sta già indagando per fermare i ladri.