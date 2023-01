Kim lascia il campo all’intervallo: svelato in diretta il motivo della sostituzione

Napoli in campo allo stadio Luigi Ferraris contro la Sampdoria per la sfida valevole per la 17esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta per 0-1 a San Siro con l’Inter, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno l’obiettivo di riprendere la striscia positiva di risultati per consolidare il posto in vetta alla classifica.

Sampdoria-Napoli: esce Kim all’intervallo

Importante per questo motivo è avere tutti i giocatori al meglio della forma. Al termine del primo tempo di Sampdoria-Napoli, con gli azzurri in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Osimhen, Spalletti ha chiamato la sua prima sostituzione. Il difensore coreano Kim Min Jae ha fatto spazio ad Amir Rrahmani, che reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime uscite del Napoli.

FOTO: Rrahmani

Sostituzione Kim: il motivo del cambio

Secondo quanto rivelato in diretta su DAZN, la sostituzione di Kim Min Jae è stata effettuata in via precauzionale, probabilmente anche in vista della prossima gara in casa contro la Juventus.