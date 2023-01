Elmas rivela: “Sapevo di segnare il rigore! Esultanza? C’entra Simeone”

Il Napoli ritrova i tre punti, dopo la sconfitta contro l’Inter, al Ferraris con la Sampdoria. Gli uomini di Luciano Spalletti portano a casa un importante 0-2, firmato Osimhen-Elmas. Il macedone ha chiuso la partita all’82’ minuto, battendo Audero dagli undici metri dopo il fallo di mano in area di Vieira.

Elmas nel postpartita: “Siamo venuti a lottare!”

Al termine del match, Elmas è intervenuto ai microfoni di DAZN, commentando la sfida e spiegando la sua esultanza.

Di seguito le parole dell’attaccante azzurro:

“Dopo una partita difficile a Milano, sapevamo che non era facile venire qua. Importanti questi tre punti in una partita complessa e come ha detto il mister siamo venuti qui a lottare su tutte le palle”.

Esultanza dopo il gol? Elmas spiega il motivo

“Rigore? Chi si sente bene decide di tirare, per me non cambia niente per chi tira, importante è fare gol. La mia esultanza è riferita a Simeone, non posso dirvi il significato (ride ndr)“.

FOTO: Getty Images, Elmas

“Il mister mi chiede di fare le stesse cose di Zielinski, cerco sempre di dare il massimo e di aiutare la squadra in qualsiasi ruolo vengo schierato. Darò tutto per questa squadra, anche se il mister dovesse mettermi in porta“.