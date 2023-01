Stankovic in conferenza: “Scudetto? Vi dico chi sono i favoriti! Con il Napoli senza paura”

Domani a Marassi ci sarà una sfida molto importante per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri vengono dalla prima sconfitta in campionato, la seconda in stagione dopo quella contro il Liverpool. Ripartire bene sarà fondamentale per affrontare le prossime settimane. In vista di Sampdoria-Napoli, poi, ha parlato Dejan Stankovic che ha elogiato gli azzurri.

Sampdoria-Napoli, le parole di Stankovic

Sul Napoli: “Il Napoli? Sono i favoriti per lo Scudetto e vengono qui a Marassi da favoriti. Faremo il nostro, giochiamo in casa. Giocheremo con un grandissimo avversario e un grande allenatore: li rispettiamo ma senza paura”.

Sulla partita: “Col Sassuolo siamo stati convincenti, bravi e concentrati. Ci saranno tanti duelli anche domani: a Reggio Emilia ne abbiamo vinti tanti e dobbiamo ripeterci“.

Su Vialli: “I suoi messaggi di benvenuto alla Sampdoria me li tengo stretti: me li ha mandati con affetto e venivano direttamente dal cuore. Abbiamo perso un grande uomo e mando un abbraccio alla famiglia”.