Napoli femminile, Repetti: “Abbiamo un obiettivo importante”

Derby di Coppa Italia per il Napoli femminile che affronterà il Pomigliano nella terza partita di qualificazione per arrivare ai quarti di finale. Le azzurre, però, sono obbligate a vincere perché contro il Tavagnacco hanno vinto 1-2, dunque al Pomigliano basterà un pareggio per passare il turno.

Dovrebbe esserci un ampio turnover dato che domenica prossima il Napoli se la vedrà con l’Arezzo per la tredicesima giornata. Non ci sarà il mister Lipoff che è squalificato in Coppa Italia.

Napoli femminile Repetti

Napoli femminile, le parole di Repetti

Convocate le giovani Miglionico e Magosso della Primavera, oltre a Botta (2004 stabilmente aggregata in prima squadra) ed al terzo portiere Repetti (2003) che ha parlato in vista della partita contro il Pomigliano. Le sue parole:

“Con la formazione giovanile abbiamo un obiettivo importante da conseguire, vale a dire la permanenza in Primavera 1 e quindi sin dal prossimo match con l’Inter dovremo cercare di continuare sulla buona strada intrapresa. Sarà l’occasione per noi giovani per metterci in mostra e ci teniamo a fare bella figura. Il nostro focus è sul campionato ma proveremo a dar filo da torcere al Pomigliano. Per me come per le altre che si alternano tra prima squadra e Primavera questo è un anno di crescita molto importante. Inoltre Tasselli e Copetti mi stanno facendo migliorare molto, il preparatore Cerboneschi è molto attento a tutti i dettagli che io debbo imparare a curare”.