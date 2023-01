Demme via da Napoli? Trattativa in stand by: il motivo

Il calciomercato di gennaio è ormai entrato nel vivo. Giuntoli è pronto a piazzare il colpo Bereszynski, con Zanoli che invece volerà a Genova per fare esperienza. Il mercato in uscita, però, potrebbe non essere chiuso. Nella rosa del Napoli, infatti, c’è chi non ha trovato grande spazio. Demme vuole giocare con più continuità! Si tratta di Diego Demme. Il centrocampista che arrivò a Napoli nel gennaio del 2020 non riesce a ritagliarsi il proprio ruolo nello scacchiere di Spalletti e pare abbia chiesto la cessione per giocare con maggiore frequenza. Quest’anno, infatti, il centrocampista tedesco ha collezionato solo una presenza. Mercato Napoli Demme Cessione Demme: trattativa in stand by con l’Adana Demirspor Nelle ultime settimane sono state diverse le squadre che si sono interessate al numero 4 azzurro. Su tutte c’è l’Adana Demirspor. Il club turco è interessato a strappare Demme al Napoli con la formula del prestito. LEGGI ANCHE: Spalletti attende il nuovo acquisto: il calciatore ha già salutato i compagni di squadra Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, la trattativa sarebbe in stand by. Secondo l’esperto di mercato, i turchi opterebbero per un prestito gratuito e lo stipendio pagato dal Napoli, mentre gli azzurri sono disposti a cederlo solo in prestito oneroso. Di seguito quanto evidenziato: “Al momento l’affare è in stand-by. Il Napoli, infatti, lascerebbe andare il centrocampista con un prestito oneroso mentre l’Adana Demirspor vuole il prestito gratuito e il pagamento dell’ingaggio da parte del club italiano”. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

Home » News Calcio Napoli » Demme via da Napoli? Trattativa in stand by: il motivo