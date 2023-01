Spalletti difende Kvaratskhelia: “Non dovete dirlo”, poi la rivelazione sul nuovo ruolo

Dopo una prima parte di stagione incredibile, il Napoli per la prima volta è caduto in campionato perdendo a San Siro contro l’Inter al termine di una sfida giocata leggermente sottotono.

Gli azzurri, infatti, non sono sembrati molto lucidi: hanno perso diversi contrastanti e sbagliato qualche passaggio di troppo concedendo molte occasioni gratuite ai nerazzurri.

Uno dei giocatori che più è apparso fuori condizione è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano non è mai riuscito a saltare l’uomo e ha davvero trovato pochi spazi anche a causa della forte pressione dei giocatori interisti su di lui.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Conferenza stampa Spalletti, il tecnico difende Kvaratskhelia

Proprio di Kvara ne ha parlato, in conferenza stampa, Luciano Spalletti che ha difeso il giocatore dalle critiche.

Queste le sue parole:

Su Kvara: “Io divento il primo difensore se gli appuntate certe cose. Prima lo dicevo io e non vi andava bene, ora lo difendo io. È il calciatore di grande qualità che è un po’ così nella sua costruzione totale, è uno che se non gli riescono quei numeri che sa fare diventa facilmente uno da osservare, secondo me non ha fatto male perché poi è entrato dentro per cercare di scardinare lo spazio e attaccare, ha calciato verso la porta prendendosi la responsabilità. Bisogna aspettare che trovi la confidenza con la partita, tutto sotto controllo. In allenamento fa le stesse cose che ci ha abituato”.

Sul ruolo di Kvara: “Può giocare sia da esterno che più al centro anche se riceve più raddoppi dentro al campo, gli piace guardare i difensori e la provenienza di ricezione della palla, lui vuole quel pezzo di campo spalle alla linea laterale. Si diventa limitanti andare dal ragazzo e dire cosa sa fare e cosa no, lui sa fare tutto”.