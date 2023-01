Il presidente De Laurentiis ricorda Gianluca Vialli: “Un uomo fantastico”

Il mondo del calcio piange nella giornata di oggi la scomparsa dell’ex campione Gianluca Vialli.

L’ex attaccante di Sampdoria e Juventus si è spento a Londra all’età di 58 anni dopo aver combattuto a lungo contro il cancro.

In tanti nelle ultime ore hanno voluto ricordare Vialli che come componente dello staff di Mancini è stato fondamentale anche per la vittoria degli ultimi europei da parte dell’Italia.

CESENA, ITALY – JUNE 07: Gianluca Vialli, Delegation Chief of Italy looks on prior to the UEFA Nations League League A Group 3 match between Italy and Hungary on June 07, 2022 in Cesena, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Il ricordo di De Laurentiis per Gianluca Vialli

Negli ultimi minuti, attraverso il proprio profilo Twitter, sono arrivate anche le parole del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro nel ricordare Vialli, ha voluto mandare anche un messaggio di sensibilizzazione per la battaglia contro i tumori.

Di seguito il tweet di De Laurentiis:

“Un male terribile si porta via un uomo fantastico come Gianluca Vialli. Nel suo ricordo facciamo ogni sforzo per sostenere la ricerca contro i tumori. Ciao Gianluca, grande campione”.