“Sembra non essere mai arrivato”, Raspadori innamorato di Napoli: cosa l’ha sorpreso

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex Sassuolo ha parlato di vari argomenti, tra questi anche l’ambientamento nella città partenopea. Ecco quanto evidenziato:

Raspadori innamorato del clima di Napoli: “L’inverno sembra non essere mai arrivato”

“L’atmosfera di Napoli è pazzesca, l’inverno sembra non essere mai arrivato. C’è un sole stupendo e ci sono tutti i presupposti per fare un grande 2023.

De Zerbi? Gli mando un grande abbraccio, per me è stato tutto. Mi ha fatto debuttare nel mondo dei grandi, mi ha insegnato tanto sia dal punto di vista tecnico e comportamentale. Lo ringrazierò sempre per avermi fatto debuttare e tutto il resto”.

Raspadori Napoli (Getty Images)

Poi un passaggio su Italia-Inghilterra, gara che si disputerà allo stadio Maradona il prossimo 23 marzo: “Sarà una grande emozione vedere a Napoli Italia-Inghilterra, sicuramente i napoletani ci daranno una grande mano con il loro calore. Io sono di casa e sarà bellissimo essere ospitati qui al Maradona“.