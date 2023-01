Slitta il passaggio dalla Sampdoria al Napoli: spunta la nuova data

Il mercato invernale è iniziato e il Napoli sembra pronto a chiudere diverse trattative che possono rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Il Napoli è partito forte in questo avvio di stagione e si trova in lotta su più fronti. Per questo motivo, c’è bisogno di tutti i componenti della rosa per arrivare più lontano possibile sia in Italia che in Europa.

Una delle trattative che il Napoli ha già definito è certamente quella che porta allo scambio tra Zanoli e Bereszynski. Il terzino della Samp è atteso domani a Villa Stuart per le consuete visite mediche.

Nikita Contini Napoli

Contini al Napoli: il trasferimento slitta alla prossima settimana

Il polacco, però, non è l’unico giocatore blucerchiato che si sposterà all’ombra del Vesuvio. Oltre a Bereszynski, anche il portiere ucraino in prestito dal Napoli, Nikita Contini è pronto a tornare a vestire l’azzurro.

Per l’arrivo a Napoli, però, bisognerà attendere ancora un po’. Spunta una nuova data per l’arrivo di Contini in maglia azzurra e si tratta della prossima settimana. A riferirlo è l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà.

Di seguito quanto evidenziato:

“Nikita Contini dovrà portare un po’ di pazienza, la definizione del suo trasferimento a Napoli – dopo gli accordi raggiunti – slitta alla prossima settimana”.