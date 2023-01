Il Manchester United piomba sul francese: non sfiderà il Napoli?

Finalmente è ripartita la stagione che era stata interrotta a dicembre a causa dei Mondiali in Qatar.

Il Napoli di Luciano Spalletti è già sceso in campo per il primo match al rientro dalla sosta. La prestazione degli azzurri non è stata esaltante e a testimoniarlo è il risultato finale, ovvero l’1-0 subito a San Siro contro l’Inter.

Si tratta della prima sconfitta in Serie A per il Napoli e un risultato negativo non piò minare le certezze costruite nella prima parte di stagione, anche in vista degli ottavi di Champions League.

Kolo Muani (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Il Manchester United vuole Kolo Muani!

Gli azzurri affronteranno l’Eintracht Francoforte che però potrebbe perdere una pedina importantissima.

Si tratta di Randal Kolo Muani, attaccante francese protagonista all’ultimo mondiale. Stando a quanto riportato da Sky Sport De, ci sarebbero diversi club interessati al giocatore.

In particolare, il Manchester United è pronto a strapparlo al club tedesco già a gennaio. Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, l’Eintracht sarà costretto a sfidare il Napoli agli ottavi di Champions senza il suo attaccante titolare.