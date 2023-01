Fu vicino al Napoli in estate, ultima partita con il PSG: c’è la notizia su Keylor Navas

In estate fu davvero vicino al trasferimento al Napoli, poi non se ne fece più nulla, ma adesso per Keylor Navas sembra davvero arrivato il momento dell’addio al PSG. Il portiere costaricano, infatti, è finito sul mercato e pare che questa possa essere la finestra giusta di calciomercato per concretizzare la sua cessione.

Il PSG in questa stagione ha deciso di puntare forte su Gigio Donnarumma, diventato titolare inamovibile della società francese. Decisione che gli era stata anticipata già in estate, tanto che il passaggio al Napoli sembrava davvero cosa fatta, ma poi l’affare saltò per una questione economica.

FOTO: Getty – Keylor Navas

Ultima partita con il PSG, Keylor Navas cerca squadra

Navas guadagna un milione di euro lordo al mese più bonus, tanti per la maggior parte dei club europei. Fin qui il portiere non è mai sceso in campo con la maglia del PSG. Le uniche presenze stagionali sono quelle collezionate al Mondiale: la goleada subita dalla Spagna (7-0), la vittoria contro il Giappone (1-0) e il tonfo con la Germania (2-4), concludendo così l’avventura nella fase a gironi.

Stasera in Coppa di Francia, contro lo Chateauroux, Keylor Navas potrebbe collezionare la prima presenza stagionale con il Paris Saint-Germain. Il 36enne, dopodiché, cercherà una nuova squadra. L’intenzione del d.s. Campos – riferisce A Bola – è quella di puntare sul giovane brasiliano Da Silva del Gil Vicente come vice Donnarumma.