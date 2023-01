Calciomercato Napoli, novità sul centrocampo: notizia su Ilic del Verona

Il Napoli continua a lavorare in vista della sfida con la Sampdoria. La squadra di Spalletti deve rialzare immediatamente la testa dopo il KO con l’Inter, ma intanto la società resta vigile sul mercato.

Da sistemare c’è la situazione relativa a Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco potrebbe lasciare il Napoli a gennaio, visto il poco spazio avuto fin qui. Giuntoli, però, non è intenzionato a darlo in prestito, per cui si attendono offerte ufficiali da almeno 5-6 milioni di euro. Solo a quel punto si prenderà in considerazione la cessione.

In caso di addio, ovviamente, si potrebbe ricorrere al mercato per un nuovo acquisto. Ebbene, secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, dalla lista del Napoli è stato definitivamente depennato il nome di Ivan Ilic.

FOTO: Getty – Ilic, Verona

Ultime notizie Napoli, nessun interesse per Ilic del Verona

Il centrocampista classe 2001 del Verona non rientra nei piani degli azzurri. Non c’è una trattativa impostata, imbastita o arenata, semplicemente il Napoli non è in corsa per il centrocampista serbo.

Ilic può lasciare il Verona in caso di un’offerta non inferiore ai 20 milioni, considerato quanto speso dall’Hellas per riscattarlo dal Manchester City. La Lazio resta molto interessata per una delle prossime sessioni: il profilo è infatti molto apprezzato da Sarri.