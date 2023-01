Calciomercato Napoli, notizia ufficiale: cessione a titolo definitivo!

Il Napoli continua a lavorare in vista della sfida di Serie A contro la Sampdoria di domenica 8 gennaio, ma intanto la società è molto attenta alle dinamiche di calciomercato. E proprio in questo senso arrivano novità in merito agli azzurri.

Cessione a titolo definito, Eugenio D’Ursi passa dal Napoli al Crotone

Infatti poco fa è arrivata la comunicazione ufficiale di una cessione. Il Napoli ha lasciato andare a titolo definitivo l’attaccante Eugenio D’Ursi, che si è trasferito al Crotone in Serie C. L’esterno offensivo classe ’95 era stato acquistato dal Catanzaro nell’estate del 2019, per poi prestarlo immediatamente al Bari.

Eugenio D’Ursi, Crotone

Dopodiché D’Ursi ha girovagato spesso in prestito, giocando con Pescara e Foggia. Proprio tra le fila dei pugliesi ha disputato la prima parte di stagione, collezionando 15 presenze in Serie C, 1 gol e 3 assist.

Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale del Crotone: D’Ursi si trasferisce in Calabria a titolo definitivo. L’attaccante aveva un contratto con il Napoli in scadenza a giugno 2023.