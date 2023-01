Report allenamento Napoli: “Tutta la seduta in gruppo per Gaetano”, poi la notizia su chi ha giocato ieri

Il Napoli, dopo la prima sconfitta in Serie A rimediata ieri sera a San Siro contro l’Inter, è tornato ad allenarsi nel corso della mattinata di oggi a Castel Volturno.

Di seguito il report dell’allenamento diramato dal club sul proprio sito ufficiale:

“Dopo la gara di San Siro contro l’Inter, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma a Marassi domenica alle ore 18 per la 17esima giornata di Serie A.

Coloro che sono scesi in campo a Milano hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini del gruppo, dopo una prima fase di attivazione, sono stati impegnati in esercitazione di possesso palla e partita a campo ridotto. Gaetano ha svolto l’intera seduta in gruppo”.

Un lavoro differenziato per scaricare la fatica muscolare accumulata ieri dunque per chi è sceso in campo contro l’Inter, mentre il resto della squadra ha svolto l’allenamento completo. Nulla di diverso dalla routine, per mandare un messaggio chiaro: la sconfitta di ieri non cambia nulla in casa Napoli.