Accordo già raggiunto con gli agenti, Ounahi-Napoli: arriva l’importante aggiornamento!

Importanti novità di calciomercato riguardanti il Napoli. Il club azzurro si sta muovendo per chiudere l’acquisto di Ounahi, centrocampista dall’Angers, quanto prima.

La strategia del Napoli è chiara: acquistarlo subito e lasciarlo ancora in prestito fino a giugno in Francia. I partenopei, infatti, non avrebbero il posto da extracomunitario da destinare al marocchino, dunque in qualsiasi caso l’acquisto non potrebbe essere concluso in questa sessione di calciomercato. In estate, invece, si proverà a cedere il messicano Lozano, che ha contratto in scadenza nel 2024, così da liberare anche il posto da extracomunitario per Ounahi.

Calciomercato Napoli Ounahi (Getty Images)

Calciomercato Napoli, accordo con gli agenti di Ounahi: sarebbe lasciato in prestito all’Angers

La novità – chiarisce il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà – sta nel fatto che il Napoli ha già un accordo di massima con gli agenti, raggiunto già prima del Mondiale in Qatar. La valutazione dell’Angers è si oltre 20 milioni, ma il Napoli conta di chiudere intorno a 17-18 milioni, lasciando il giocatore in prestito fino a giugno in Francia.