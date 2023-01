Due azzurri verso l’addio: la doppia cessione che può accendere il mercato

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mercato del Napoli in uscita potrebbe accendersi da un momento all’altro. Sono due infatti i calciatori azzurri che potrebbero fare le valigie e salutare la squadra, si tratta di Salvatore Sirigu e di Diego Demme, il primo nella lista dei desideri del Cagliari di Ranieri, il secondo invece è diventato un pallino di Vincenzo Montella che lo vorrebbe all’Adana Demirspoor.

Cessioni Napoli: Demme e Sirigu verso l’addio

Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile trattativa che porterebbe Salvatore Sirigu al Cagliari, situazione che probabilmente potrebbe evolversi anche per il ritorno di Contini al Napoli. Qualora l’ex portiere del Genoa dovesse lasciare Napoli, facile aspettarsi che gli azzurri puntino su Meret, Contini e Marfella da terzo, senza dimenticare l’idea Caprile dal Bari in ottica futura.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Altro possibile addio riguarda invece quello di Diego Demme che è diventato oggetto di desiderio dell’Adana Demirspor di Montella. Il centrocampista azzurro fino a questo momento ha trovato pochissimo spazio, sia per le grandi prestazioni di Lobotka sia per qualche problemino fisico.

Una possibile partenza di Sirigu e Demme accenderebbe il calciomercato del Napoli, non sarebbe a quel punto da escludere qualche possibile arrivo nel mese di gennaio, anche se c’è da considerare che in questo momento gli azzurri non hanno urgenze in nessun settore del campo.