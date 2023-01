Calciomercato, Caprile già il post Meret? C’è la decisione del Napoli sui portieri

Il giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai 1 Station Radio facendo il punto su alcune trattative che vedono protagonista il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Rinnovo Spalletti, il contratto con il Napoli e la volontà di De Laurentiis

“Rinnovo di Spalletti? Luciano è spesso in contatto con De Laurentiis. Si incroceranno a Milano poiché Aurelio sarà a San Siro per la gara con l’Inter. Il Napoli ha già un altro anno di contratto con Spalletti, poi chiaro che vorrà sedersi per allungare la permanenza del tecnico sotto l’ombra del Vesuvio.

Non c’è fretta, credo che se ne parlerà più avanti. Tuttavia, Aurelio è molto soddisfatto dell’operato di Luciano, il quale resterà ancora un altro anno a Napoli. Poi sicuramente la società vorrà premiare l’allenatore, l’eventuale rinnovo sarà valutato in base alle nuove richieste economiche.

FOTO: Getty – Meret e Cragno, Italia

Calciomercato Napoli, la scelta su Caprile e Meret

Caprile futuro portiere del Napoli? È ancora presto per dare una risposta seria. Gioca nel club di famiglia, è costantemente monitorato. È seguito dalla società, anche perché è un calciatore del Bari. Ad oggi, tuttavia, è prematuro credere che firmerà per il Napoli. Al momento il club azzurro è focalizzato su Meret, soprattutto se dovesse vincere lo scudetto al termine della stagione. Alex ha disputato un grande avvio di stagione, probabilmente, se le cose andranno come andranno, il Napoli potrebbe avere dei contatti con Pastorello ed intavolare addirittura un discorso legato al rinnovo. La società sarebbe più propensa di proseguire con Meret, piuttosto che puntare su Caprile.

Rinnovi in casa Napoli? È tutto fatto per I rinnovi di Rrahmani, Lobotka e Di Lorenzo. Si stanno limando gli ultimi dettagli burocratici, ma sono affari già andati in porto”.