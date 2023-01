Rifiutato il rinnovo con il Wolverhampton, Adama Traoré si avvicina al Napoli! I dettagli

Nonostante il Napoli sia pienamente concentrato sulla stagione, che vede la squadra di Spalletti protagonista in campionato, Champions League e Coppa Italia, la società continua a lavorare per rafforzare la rosa in vista del futuro.

Calciomercato Napoli, Adama Traoré rifiuta il rinnovo di contratto con il Wolverhampton

Uno degli obiettivi per la prossima stagione è Adama Traoré, attaccante classe ’96 del Wolverhmpton. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno e al momento il rinnovo è sempre più lontano. Lo scorso inverno Traoré, pur di passare al Barcellona, accettò di ridursi l’ingaggio a 2,5 milioni. Adesso – rivela Alfredo Pedullà su Sportitalia – ha rifiutato un nuovo contratto da 3 milioni a stagione.

FOTO: Getty – Adama Traoré

Il Napoli è pienamente in corsa per il suo acquisto a parametro zero, tant’è che è il primo nome sulla lista di Giuntoli alla voce rinforzi per l’attacco. A lasciargli spazio dovrebbe essere Hirving Lozano: il messicano ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e i parametri attuali del Napoli non permetterebbero di trattenere l’attuale ingaggio da oltre 4 milioni. Possibile quindi che l’avvicendamento in attacco possa concretizzarsi in estate.