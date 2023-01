Ultime notizie Napoli, Spalletti prepara due sorprese di formazione per l’Inter

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Luciano Spalletti sta preparando alcuni cambiamenti rispetto allo formazione tipo in vista della sfida di stasera a San Siro contro l’Inter.

L’allenatore del Napoli infatti ha pronte tre soluzioni mirate alle caratteristiche sia della rosa di Inzaghi, sia a causa delle condizioni fisiche dei suoi calciatori.

In porta ovviamente non c’è nessun ballottaggio, con Alex Meret che sarà chiamato a difendere i pali azzurri a San Siro, dove quest’anno ha già sfoderato una prestazione superlativa contro il Milan.

In difesa arrivano le prime novità, con Rrahmani che non dovrebbe riuscire a partire subito titolare dopo aver recuperato dall’infortunio, in favore di Juan Jesus. Sulla sinistra la prima possibile sorpresa, rappresentato da Mathias Olivera che potrebbe essere preferito a Mario Rui per limitare al meglio la fisicità di Denzel Dumfries. A completare la difesa ovviamente Kim Minjae ed il capitano, Giovanni Di Lorenzo.

FLORENCE, ITALY – AUGUST 28: André Frank Zambo Anguissa of SSC Napoli gestures during the Serie A match between ACF Fiorentina and SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on August 28, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

A centrocampo invece a sorpresa Franck Zambo Anguissa rischia di partire dalla panchina, con Ndombelè che scalpita per una maglia da titolare. Il centrocampista camerunese, reduce dal Mondiale, ancora non è al meglio della condizione e potrebbe non partire titolare. Insieme a lui in mediana ovviamente ci sarà Stanislav Lobotka.

Sulla trequarti agirà invece Piotr Zielinski, con Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano (favorito su Hirving Lozano), dietro a Victor Osimhen.