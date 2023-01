Da Torino: c’è la notizia dall’infermeria in vista di Napoli-Juventus

Oggi torna in campo la Serie A e il turno concluderà in serata, nel posticipo che sa di sfida Scudetto tra Inter-Napoli.

Gli azzurri sono impegnati nel delicato match di Milano, ma sarà tour de force vero e proprio alla ripresa in campionato, da capolista. Perché dopo l’Inter c’è un’altra trasferta e poi sarà il turno della Juventus, che sfiderà in casa nell’anticipo di venerdì 13, al Diego Armando Maradona.

Sono diverse le notizie dall’infermeria in casa Juventus, che spera di poter recuperare i pezzi mancanti in vista del delicato match a Napoli. Ad oggi si ferma ai box Di Maria, che non è stato neppure convocato per la gara contro la Cremonese, ma non è l’unica situazione spinosa in casa Juventus: c’è incertezza sulle condizioni di Dusan Vlahovic.

Vlahovic Juventus Napoli (Getty Images)

Ultime Juventus, Vlahovic non ce la fa per il Napoli

Sono i colleghi di Tuttosport a riportare le ultime notizie in merito all’infortunio di Dusan Vlahovic che è ormai fermo con i bianconeri da praticamente fine ottobre. La lombalgia sembra non lasciarlo in pace e, secondo lo stesso quotidiano piemontese, diventa quasi utopica la possibilità di vederlo a disposizione per la gara al Diego Armando Maradona, contro il Napoli.

Il centravanti serbo potrebbe vedersi solo nelle ultime settimane di gennaio, quando potrebbe giocare uno spezzone di gara tra il Monza e l’Atalanta. Allegri, infatti, spera di poterlo avere disponibile totalmente a partire da febbraio.