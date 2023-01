Offerta per il centrocampista del Napoli: proposto un prestito con diritto di riscatto

La lunga sosta sta finalmente per terminare: mancano meno di 24 ore al ritorno del Napoli in Serie A. Gli azzurri di Spalletti torneranno finalmente a calcare il prato verde in campionato, e lo faranno in quel di San Siro con l’Inter come avversario.

Durante questa lunga pausa a causa dei Mondiali, gli azzurri hanno avuto modo di scendere in campo in numerose amichevoli, fra cui quelle in Turchia facenti parte della tournèe ad Antalya. Il legame fra Napoli e la nazione turca però, sembrerebbe non essere terminato in quanto, in seguito all’inizio del calciomercato, arriva proprio dalla Super Lig turca un’offerta per un centrocampista azzurro.

Calciomercato Napoli: offerta dell’Adana Demyspoor per Demme

Proprio così, la squadra allenata da Vincenzo Montella ed affrontata dal Napoli in amichevole quest’estate ha esposto il suo interesse verso il centrocampista tedesco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la virata definitiva dell’Adana su Demme arriva in seguito del rifiuto dell’ex azzurro Bakayoko nei confronti della sortita turca.

Diego Demme

L’offerta per Demme, già cercato nelle ultime settimane da diversi club di Serie A, sembrerebbe essere una delle poche (se non l’unica) a soddisfare le richieste di De Laurentiis per il giocatore. Il prestito con diritto di riscatto è la formula con la quale l’Adana Demyspoor vorrebbe strappare Demme al Napoli, con le prossime ore che diventano dunque decisive per il futuro del tedesco.

Mario Reccia