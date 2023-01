Succederà stasera per la prima volta a San Siro contro il Napoli: la notizia da Milano

INTER NAPOLI – Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Inter-Napoli, big match in programma per questa sera alle 20:45 allo stadio San Siro, che sancisce il ritorno in campo degli azzurri dopo la sosta per i Mondiali in Qatar.

Un match tanto atteso per entrambe le squadre, con gli azzurri che sognano l’ulteriore allungo sulla squadra di Simone Inzaghi, chiamato a sua volta a una vittoria per avvicinarsi alla capolista.

Inter-Napoli, novità a San Siro: avete sentito?

In attesa di capirne di più anche sulle formazioni ufficiali, aumenta l’attesa dei tifosi – sia da una parte che dall’altra – per il big match di giornata.

Inoltre, allo stadio San Siro questa sera ‘esordirà’ una novità: allo stadio San Siro sarà infatti esposto il nuovo stricione, questa volta unico, di tutti i gruppi storici. Un battesimo non a caso, data l’importanza della sfida e la volontà da parte dei tifosi nerazzurri di supportare la propria squadra.

D’altro canto, il Napoli avrà dalla sua l’opportunità di mietere, probabilmente, la prima vittima della lotta Scudetto: una vittoria della squadra di Luciano Spalletti, infatti, significherebbe mettere a distanza (forse definitivamente) l’Inter.