Titolare a sorpresa in Inter-Napoli? Rivelazione dalla radio ufficiale

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Inter-Napoli, big match che sancisce il ritorno in campo degli azzurri dopo la sosta per i Mondiali in Qatar.

Un match tanto atteso per entrambe le squadre, con gli azzurri che sognano l’ulteriore allungo sulla squadra di Simone Inzaghi, chiamato a sua volta a una vittoria per avvicinarsi alla capolista.

In questi minuti aleggiano i diversi dubbi di formazione e non sono escluse novità a sorpresa per entrambe le compagini.

Inter-Napoli, De Maggio: “Spalletti pensa a un titolare a sorpresa”

A tal proposito, arriva la notizia da Radio Kiss Kiss Napoli circa una possibile novità a sorpresa dal primo minuto.

“Più passano le ore, più penso che Luciano Spalletti stia valutando l’ipotesi di Raspadori dietro Osimhen, da titolare.

Per me è chiaro che l’Inter andrebbe in difficoltà, ma poi l’ex Sassuolo dovrebbe sacrificarsi anche in fase difensiva. Anche se a meno di sorprese potrebbe essere 4-3-3, per il tecnico azzurro”.