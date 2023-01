Bufera sui social, problemi iniziali per la visione di Inter-Napoli su DAZN

L’Inter e il Napoli si stanno affrontando a San Siro in un match valido per la sedicesima giornata di Serie A TIM, la prima del nuovo anno e la prima dopo il Mondiale in Qatar, che ha tenuto in stand-by campionati e coppe per più di un mese e mezzo.

La gara, come di consueto, è visibile su DAZN, nota piattaforma streaming che da qualche anno ha acquisito i diritti di Serie A e Serie B. Tuttavia, lo streaming sembra continuare a dare qualche problemino.

DAZN Inter Napoli

Messaggio d’errore durante Inter Napoli

Durante lo scontro Scudetto tra Inter e Napoli, lo streaming della gara si è interrotto per una manciata di secondi, creando un certo disagio a tutti i tifosi, neutrali e non, che si stavano godendo la gara in tranquillità.

Inter-Napoli, improvviso disservizio DAZN

Il messaggio d’errore citava un “Problema col video”, che invitava a contattare il servizio clienti qualora il problema continuasse a presentarsi.

Non è la prima volta che su DAZN si creano dei disagi sullo streaming e i tifosi di tutta Italia sono in rivolta.