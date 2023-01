De Laurentiis non sarà a San Siro per Inter-Napoli: spiegato il motivo dell’assenza

Stasera riparte il campionato di Serie A dopo due mesi di stop a causa della sosta per lo svolgimento del Mondiale in Qatar, vinto dall’Argentina. Gli uomini di Luciano Spalletti ripartono subito con il big match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non seguirà il Napoli a San Siro per la sfida di stasera contro l’Inter.

Di seguito la spiegazione fornita dal quotidiano ed evidenziata dalla nostra redazione:

TRENTO, ITALY – JULY 24: President of SSC Napoli Aurelio De Laurentis looks on during the pre-season frienldy match between SSC Napoli and Feralpi Salo at Stadio Briamasco on July 24, 2015 in Trento, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)

“De Laurentiis non sarà presente a San Siro stasera. Lo fa anche per motivi legati alla scaramanzia, visto che nel corso dia gusta stagione non ha mai seguito le trasferte degli azzurri se non a Roma”.

“Sarà dunque al Maradona per la sfida degli uomini di Spalletti contro la Juventus di Massimiliano Allegri”.

Nonostante la partita di stasera dunque sia molto importante per gli azzurri, la scaramanzia del presidente del Napoli non si ferma. Vedremo se continuerà a portare bene oppure dopo la partita di stasera cadrà questo tabù.