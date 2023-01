Vergogna a San Siro: non solo contro Napoli, cori offensivi alla memoria di Maradona (VIDEO)

Dopo un mese e mezzo di stop, è finalmente ricominciato il campionato di Serie A. La sedicesima giornata si sta svolgendo in un unico giorno, con partite ogni due ore. La gara più sentita è sicuramente quella tra Inter e Napoli.

Il Milan accorcia le distanze in classifica

La gara del Meazza, infatti, è tra le più decisive in vista della corsa Scudetto, che ha visto oggi il Milan accorciare a -5 dal Napoli grazie alla vittoria per 1-2 contro la Salernitana. In gol Rafael Leao e Sandro Tonali, con Federico Bonazzoli che ha poi provato a riprendere la gara, senza successo.

Inter Napoli Cori

Inter, la curva intona cori contro il Napoli e Maradona

A San Siro, i tifosi dell’Inter cominciano a farsi sentire. Sono addirittura partiti dei cori contro i partenopei, come ad esempio il classico: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta…”, tra le note di Freed From Desire.

Inoltre, sarebbero stati intonati anche dei cori contro Diego Armando Maradona, super leggenda del Napoli che è venuto a mancare poco più di un anno fa, tra le braccia di un popolo che lo ha sempre amato. Di seguito i video riguardanti questo bruttissimo episodio.