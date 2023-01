Biglietti Napoli-Juve, arriva la decisione ufficiale sul settore ospiti!

BIGLIETTI NAPOLI JUVE – Un gennaio di fuoco è quello che attende il Napoli e che inizierà proprio questa sera, allo stadio San Siro di Milano, contro l‘Inter. Ma quello contro i nerazzurri non sarà l’unico scontro diretto: il 13 gennaio è infatti in programma allo stadio Diego Armando Maradona la sempre attesissima sfida contro la Juventus.

Ma i tifosi della Juventus possono assistere alla sfida contro il Napoli, dal vivo, nel settore ospiti? In questi minuti è arrivata la decisione che ha sciolto ogni dubbio.

Napoli-Juventus, il comunicato sul settore ospiti

È arrivato il comunicato dell’ONMS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive), che ha sciolto la riserva circa la decisione di aprire o meno la trasferta ai tifosi della Juventus per la sfida di Napoli.

Di seguito, quanto reso noto:

“Per l’incontro di calcio di Serie A “Napoli – Juventus” del 13 gennaio 2023 connotato da elevati profili di rischio, per il quale non appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS” – si legge dal comunicato pubblicato oggi dal Ministero degli Interni – “si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative”: