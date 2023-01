Tutti pazzi per Kvara, dalla Georgia sicuri: “Da noi non solo Khvicha!”

La storia del Napoli di Aurelio De Laurentiis è stata teatro per anni dello stesso copione. Tanti sono stati i talenti che, nel corso degli anni, si sono trasformati in veri e propri gioielli in maglia azzurra. Hamsik, Lavezzi, Cavani, Callejon ed Higuain sono solo alcuni dei nomi di questa lista particolare, che quest’anno vede anche la presenza di Khvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano, settantasette in spalla, ha saputo far emozionare il popolo azzurro in questa prima porzione di campionato a suon di gol, assist e marcature decisive. I meriti di questo vero e proprio crack sono stati ovviamente attributi a Cristiano Giuntoli, Ds del Napoli ancora una volta fondamentale. Arrivano però dalla Georgia delle nuove dichiarazioni in merito a Kvara.

Il presidente della Dinamo Tbisili esalta Kvara, poi l’invito a De Laurentiis

Intervistato in giornata da La Repubblica, il presidente della Dinamo Tbisili (squadra in cui Kvara è cresciuto) ha rilasciato dichiarazioni in merito al Napoli e al talentino georgiano. Parole al miele da parte del patron Roman Pipia, lasciatosi andare anche ad un particolare invito nei confronti di Aurelio De Laurentiis.

Di seguito quanto dichiarato:

Su Kvaratskhelia: “Avevamo notato che quel bambino aveva più bisogno di attenzioni. In A c’è anche Lochoshvili: sappiamo come si fa con i talenti“.

Poi, l’invito ad ADL: “Ora voglio andare a Napoli, conoscere De Laurentiis e, perché no, instaurare una partnership con lui!“.

