Verso Inter-Napoli, assenza dell’ultimo minuto per Spalletti: un giocatore non parte per Milano!

Il Napoli si sta preparando al big match alla ripresa del campionato che vedrà la squadra di Spalletti impegnata a San Siro contro l'Inter. Una sfida importante per gli azzurri, che vogliono riprendere proprio da dove si sono fermati la stagione. Gara che invece assume un contorno quasi decisivo per l'Inter, che deve assolutamente assottigliare la distanza di ben 11 punti che attualmente la vede lontano dal Napoli. Lo stadio si preannuncia completamente esaurito, con il settore ospiti gremito. Inoltre è facile prevedere che tanti altri tifosi del Napoli saranno sparpagliati in altri settori dello stadio. LEGGI ANCHE: Inter-Napoli, Inzaghi ha un piano anti Kvaratskhelia: i dettagli Vero Inter Napoli, assente Gaetano per gastroenterite Intanto, come detto, il Napoli prepara la gara, con Spalletti che però deve rinunciare a uno dei suoi calciatori causa gastroenterite. Ecco di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club azzurro: FOTO: Getty – Gaetano Napoli "Seduta di allenamento per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domani a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione atletica. Successivamente lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Gaetano non si è allenato per una gastroenterite e non partirà per Milano".

