Ancora guai per la Juventus, si è fatto male di nuovo! Rischia di saltare il Napoli

Il campionato di Serie A riprende domani, con le avversarie del Napoli che proveranno a rincorrere la squadra di Spalletti, autentica dominatrice della prima parte di campionato.

Tra le avversarie più accreditate – almeno secondo la stampa italiana – c’è la Juventus di Max Allegri. I bianconeri, prima della sosta, erano reduci da un ottimo cammino, anche se ciò non era bastato a rosicchiare punti al Napoli, rimasto distante 10 lunghezze.

Alla ripresa i bianconeri troveranno la Cremonese, invischiata nella lotta per non retrocedere, anche se Max Allegri dovrà ancora fare a meno di alcuni suoi top player. Agli assenti Pogba e Vlahovic, in forte dubbio anche per la gara con il Napoli, si aggiunge anche Angel Di Maria.

FOTO: Getty – Di Maria Paredes, Juventus

Nuovo infortunio alla Juventus, Di Maria salta la gara con la Cremonese

L’argentino, reduce dal trionfo al Mondiale in Qatar, dovrà infatti dare forfait per la gara contro la Cremonese.Infatti, secondo quanto appreso su Twitter da Giovanni Albanese, giornalista di Sportitalia e de La Gazzetta dello Sport, El Fideo in allenamento ha accusato un problema alla caviglia destra. Dovrebbe trattarsi di una semplice contusione ma comunque Di Maria non farà parte della lista dei convocati per il match contro la Cremonese.

Anche la sfida con il Napoli è a rischio?

Il 2023 bianconero, dunque, non si apre nel migliore dei modi. Nei prossimi giorni ovviamente si chiariranno meglio la natura dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Ricordiamo che il 13 gennaio è prevista la sfida contro il Napoli allo stadio Maradona.