Accostato più volte al Napoli, retroscena svelato da Ronaldo alla presentazione con l’Al-Nassr

L’epoca del calcio moderno è stata fortemente condizionata dall’egemonia di Lionel Messi e di Cristiano Ronaldo, due fuoriclasse costantemente una spanna sopra gli altri negli anni. I due, capaci di trionfare complessivamente 9 volte in Champions League e 12 volte al Pallone d’Oro, hanno dato vita ad una delle rivalità sportive più emozionanti della storia, culminata forse con il finale sbagliato.

Cristiano Ronaldo all’Al Nassr (Getty Images)

Paradiso a contraddistinguere la figura di Messi, laureatosi finalmente Campione del Mondo con la sua Argentina, e Inferno a fare le veci di CR7, uscito di scena in malo modo dal calcio che conta e rifugiatosi all’Al Nassr in Arabia Saudita. Proprio oggi è avvenuta la presentazione del portoghese in territorio arabo, con il sette che non ha risparmiato l’ultima bordata al calcio europeo.

Cristiano Ronaldo si presenta all’Al Nassr: le sue parole

Fece scalpore, in estate così come nel più recente periodo di sosta, la notizia che nessun club era interessato d accaparrarsi le prestazioni di CR7, con un secco “no” che arrivò anche dal Napoli di De Laurentiis. A proposito di tale impensabile scenario di mercato, Ronaldo ha finalmente chiarito ogni dubbio.

Presentazione di CR7 (Getty Images)

Di seguito quanto dichiarato dal portoghese:

Sulla sua scelta di mercato: “Le news che parlano di nessuna squadra disposta ad acquistarmi sono false. Mi hanno cercato club europei, americani, brasiliani ed anche portoghesi, ma ho da subito dato la parola a questo club. Le mie intenzioni erano chiare fin dall’inizio: aiutare lo sviluppo calcistico del paese anche dal punto di vista della mentalità, facendo leva in primo luogo sul settore femminile!“.

Mario Reccia