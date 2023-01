Guai per l’Angers, perquisita la sede del club in trattativa con il Napoli: la notizia aiuta gli azzurri?

I recenti Mondiali in Qatar hanno regalato emozioni, spettacolo e tanto calcio giocato agli appassionati di tutto il mondo. Sorpresa delle sorprese, sicuramente il Marocco, prima squadra africana ad arrivare fra le prime quattro in un campionato mondiale. Protagonista indiscusso della cavalcata marocchina, il centrocampista Azzedine Ounahi, finito immediatamente al centro di numerose voci di mercato.

Calciomercato Napoli Ounahi (Getty Images)

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’uomo in più del centrocampo marocchino, accostato a tante big del calibro di Marsiglia, l’Inter e il Napoli. Proprio la sortita azzurra aveva sorpassato la concorrenza nelle gerarchie, ma pare essere emerso un delicato particolare che potrebbe cambiare le carte in tavola nell’assalto al giocatore.

Ounahi-Napoli, perquisita la sede dell’Angers: la situazione

Secondo quanto riportato dell’Equipe, e in Italia da Sportitalia, la sede dell’Angers, squadra di Ligue 1 in cui milita Ounahi, è stata perquisita in giornata dalle forze dell’ordine. Al centro dell’attenzione, “Abdelkader K.”, figura nominata dalla testata francese e descritto come negoziatore di mercato senza però licenza alcuna.

(Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

Chiaramente, tutto è ancora da accertare, ma i vari club interessati al calciatore, fra cui il Napoli, sono in attesa di risvolti nella vicenda. La richiesta dell’Angers per il calciatore è di circa 25 milioni, ma tale operazione di giustizia, a causa di presunti illeciti sportivi, potrebbe costringere il club francese ad abbassare notevolmente le pretese.

Mario Reccia