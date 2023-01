Non solo il Napoli su Cheddira: un altro club di Serie A pronto a beffare gli azzurri

La prima parte stagionale per la famiglia De Laurentiis è stata ricca di soddisfazioni. Il Napoli del più noto Aurelio ha fatto letteralmente sognare i tifosi azzurri nelle prime uscite stagionali, con i partenopei a +8 sulle inseguitrici in Serie A e agli ottavi di Champions da testa di serie. Non è da meno però, il Bari di Luigi De Laurentiis, in piena zona playoff in Serie B.

La sortita pugliese, grazie anche alla grande risposta dei propri tifosi, ha saputo rasentare le zone alte in cadetteria, praticamente mai abbandonando la parte alta della classifica. Merito di ciò, è anche del centravanti Walid Cheddira, autore di 15 goal in 16 presenze complessive e fortemente seguito da alcuni club di Serie A.

Non solo Napoli, anche il Torino sulle tracce di Cheddira

Complice la comproprietà delle società da parte della famiglia De Laurentiis, Cheddira è stato più volte accostato al Napoli come possibile vice o addirittura sostituto di Victor Osimhen. Sebbene il centravanti marocchino abbia più volte ribadito di esser solo concentrato sul Bari, un passaggio in Serie A sembra essere ormai alle porte, non necessariamente approdando all’ombra del Vesuvio.

La richiesta del Bari ammonta a circa 10 milioni di euro, con il Torino di Ivan Juric fortementze interessato al marocchino. La formazione granata potrebbe dunque beffare il Napoli nella corsa al centravanti, pronti a virare anche sul profilo di un’ex azzurro come Leonardo Pavoletti in caso di rifiuto da parte di Cheddira

