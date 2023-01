Calciomercato, la notizia sullo scambio Bereszynski-Zanoli: il Napoli vuole chiudere un altro acquisto

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni Visnadi, direttore di calciomercato.com. Ecco quanto evidenziato:

“Lo scambio Bereszynski-Zanoli? Siamo oltre i dettagli. 52 giorni di pausa si potevano sfruttare per chi aveva bisogno anche per fare mercato, invece è stato tutto fermo e ci si muoverà negli ultimi giorni perché pensano tutti di fare gli affari. Non è il caso del Napoli perché Bereszyński andrà a rinforzare la rosa ma non cambierà le gerarchie.

Calciomercato Napoli, lo scambio Bereszyski Zanoli e l’affare Ounahi

Ounahi? È un discorso un po’ più complicato perché comunque era nel mirino di Giuntoli prima del Mondiale, ma adesso ha mercato e quindi andrà pagato senza scambi o prestiti. Penso sia un giocatore che aiuta e ci sono buone possibilità che questo affare vada in porto.

Continuano le discussioni e magari potrebbe infilare qualcuno e sorprenderti. Se arriva qualcuno con i soldi i nostri club più o meno tutti di soldi ne hanno meno. Io credo che le altre squadre siano tutte sulla stessa barca, una partita fa la differenza perché sono tutti lì. Non penso che le turbative per il primo posto del Napoli possano arrivare dal mercato. La squadra più vicina al Napoli è il Milan che si sta indebolendo ed è più debole dell’anno scorso”.