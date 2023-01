Il Napoli si schierò con lui contro il cyberbullismo, addio ad Alessio: sconfitto da un brutto male

Una brutta notizia travolge i Quartieri Spagnoli, quartiere tra i più conosciuti a Napoli, e tutto il tifo partenopeo. Nelle score ore, infatti, è deceduto Alessio Buonocore, giovane supporter azzurro di soli 16 anni.

Alessio Buonocore, fu ospite del Napoli dopo alcuni episodi di cyberbullismo

Qualcuno lo ricorderà per una storia di cyberbullismo che l’aveva coinvolto nel 2018, dopo Napoli-Sassuolo. In quell’occasione, infatti, Alessio fece parte del gruppo di bambini che entra in campo e accompagna i calciatori prima dell’inizio di ogni partita.

Alessio fu preso di mira sui social perché in sovrappeso e il suo caso fece parecchio parlare, tant’è che il Napoli lo invitò pochi giorni dopo a Castel Volturno per passare una giornata insieme ai suoi beniamini.

Alessio Buonocore

Lutto ai Quartieri Spagnoli, Alessio Buonocore sconfitta da una brutta malattia

Invece è arrivata la notizia più brutta. Alessio era afflitto da tempo di un brutto male e, dopo una lunga lotta, non ce l’ha fatta. La notizia ha lasciato attoniti i cittadini e gli abitanti dei Quartieri Spagnoli, dove la famiglia Buonocore ha un’attività molto conosciuta di ortofrutta. Davanti alla serranda del locale, però, nelle scorse ore è stato esposto il cartello “chiuso per lutto”, rivelando anche alla comunità dei Quartieri Spagnoli la tragica notizia.

I funerali di Alessio Buonocore si sono tenuti questa mattina, alle ore 10.30, presso la chiesa di Sant’Erasmo in piazza Sant’Erasmo.