Sacchi: “Spalletti ha avuto un’ottima idea durante la sosta, ma il Napoli non deve commettere un errore”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e dell’Italia, ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale a proposito della ripresa della Serie A, della corsa Scudetto del Napoli e delle possibili inseguitrici.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Ripresa dopo il Mondiale? Non lo so, non abbiamo precedenti. Penso possa essere diverso rispetto alla prima parte. Per esempio se il Napoli dovesse tornare rilassato, potrebbe pagare pegno e sarebbe un dispiacere perché ha mostrato un calcio fatto di bellezza, di emozioni, di collaborazione, di sinergie in cui si vedono solo i pregi e mai difetti”.

Sacchi Milan Napoli (Getty Images)

“Spalletti ha avuto un’ottima idea, quella di organizzare amichevoli con squadre straniere perché per quei club non ci sono amichevoli ma partite. Sassuolo-Inter, ad esempio, non ha avuto la stessa intensità”.

«Le inseguitrici? La Juve ha un solo interrogativo riferito a quanto incideranno le questioni extra-calcio. Il Milan non sempre riesce a essere compatto e quando non sei compatto lasci dei buchi, se ti allunghi non sei più squadra e per essere vicini finisci con lo stare tutti dietro”.

“Io non ho fatto grandi cose nella mia carriera ma ho sempre avuto chiaro i valori da mettere in vetrina che sono il merito, la bellezza, le emozioni. Se tagli tutto questo le partite diventano noiose. Nel calcio italiano purtroppo al primo posto ci sono la furbizia e la scorciatoia”.