Lautaro suona la carica: “Credo allo Scudetto, ho pensato solo al Napoli!”, poi la frase su Maradona

Lautaro Martinez è tornato a Milano per prepararsi al meglio in vista della sfida di mercoledì della sua Inter contro il Napoli a San Siro.

Il Toro, fresco Campione del Mondo con la sua Argentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

In particolare Lautaro ha parlato anche dello Scudetto, dell’importanza di Maradona per gli argentini e, ovviamente, della sfida contro il Napoli.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Credo allo Scudetto, non è finita ancora la prima parte. Sappiamo che abbiamo perso diversi punti. Dobbiamo prepararci bene per il Napoli. C’è anche la Coppa Italia e la Supercoppa. Dobbiamo prepararci per vincere tutto”.

FLORENCE, ITALY – OCTOBER 22: Lautaro Javier Martínez of FC Internazionale celebrates after scoring a goal during the Serie A match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Stadio Artemio Franchi on October 22, 2022 in Florence, Italy.

“Come si riparte dopo il Mondiale? Ti dà più forza, siamo a metà campionato, magari di testa puoi stancarti di più mentalmente per quello che abbiamo vissuto che è forte”.

“Sono pronto, sono tornato dopo un po’ di riposo, la caviglia è migliorata, se il mister mi fa giocare sono pronto a dare una mano”.

“Come si riparte in un big match contro il Napoli? È difficile ma come dicevo abbiamo festeggiato, dormito poco, mangiato e bevuto. Poi mi sono messo in aereo a pensare solo all’Inter e al Napoli, a lavorare con i compagni e ad ascoltare il mister per preparare la partita nel miglior modo possibile, sarà importante”.



“Maradona? Ci ha fatto male la sua scomparsa a noi argentini, è mito e leggenda che sarà sempre con noi. Si sta godendo tutti i trofei ovunque lui sia”.



“Il Napoli ha qualità, dobbiamo fare bene pressione senza palla, sarà importante fare il nostro lavoro. Passerà tanto da quando avremo la palla, dobbiamo prepararci bene. La squadra l’ho trovata bene anche fisicamente, si sono allenati bene, siamo carichi. Sarà una partita importante per il nostro futuro”.