Calciomercato Napoli, dalla Premier vogliono soffiare Ounahi agli azzurri: è arrivata l’offerta!

Secondo quanto riportato Oltremanica dall’Express in Premier League fanno sul serio per Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino dell’Angers è stata una delle rivelazioni più brillanti del Mondiale in Qatar.

Mezza Europa ha messo gli occhi su di lui ed ovviamente la Premier League non fa eccezione. Anche il Napoli ha puntato forte sul giovane marocchino, ma il Leicester sembra voler bruciare tutta la concorrenza.

Il motivo è presto detto, l’Arsenal ha puntato fortissimo su Youri Tielemans, centrocampista belga proprio del Leicester. Se la dirigenza dei Gunners dovesse riuscire ad arrivare al venticinquenne delle Foxes, il Leicester si fionderebbe proprio su Ounahi.

AL KHOR, QATAR – DECEMBER 14: Azzedine Ounahi of Morocco controls the ball during the FIFA World Cup Qatar 2022 semi final match between France and Morocco at Al Bayt Stadium on December 14, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

L’offerta presentata, in maniera precauzionale dal club di Lecister è di ben 25 milioni di euro e l’Angers sembra pronto ad accettare una cifra di quella portata.

Le vie del mercato sono infinite, ma quello che è certo è che la pista che porterebbe Azzedine Ounahi a Napoli inizia a complicarsi, vista la grandissima concorrenza con tanti club d’Europa.