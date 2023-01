“Il Napoli vincerà lo scudetto”, la confessione del giocatore di Serie A

Anno nuovo, campionato vecchio. La Serie A riparte il 4 gennaio da dove si era fermata, ovvero dal Napoli capolista e vari club all’assalto dei partenopei. La squadra di Spalletti riparte da un vantaggio importante: più 8 sul Milan secondo, più 10 dalla Juventus terza e da più undici da Inter e Lazio rispettivamente quarte a pari merito.

Che il Napoli sia la squadra favorita per vincere lo scudetto sono i numeri a dirlo, ma anche le prestazioni offerte dagli azzurri fanno indurre a un cammino da favoriti. E non sono solo i tifosi a crederci, gli stessi calciatori di Serie A ormai hanno questa convinzione.

FOTO: Getty – Napoli

Fazio della Salernitana convinto, il Napoli vincerà lo scudetto

Tra questi c’è Federico Fazio, difensore della Salernitana, che in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport si è esposto: “Lo scudetto lo vince il Napoli. Dopo l’era Maradona, lo meriterebbe. E la Roma? Troppi alti e bassi“, le dichiarazioni al quotidiano dell’argentino della Salernitana che in Italia ha giocato anche in maglia giallorossa.