Difficile il ritorno al Napoli, offerte importanti: due top club vogliono Jorginho

L’avventura di Jorginho con la maglia del Chelsea terminerà, presumibilmente, al termine della stagione. Il centrocampista italo-brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e al momento non pare esistano possibilità di rinnovo con i Blues. Ciò permetterà a Jorginho di liberarsi a parametro zero in estate, rendendolo di fatti un giocatore particolarmente appetito sul mercato.

Nei scorsi giorni è circolata la pazza voce di un possibile ritorno al Napoli, ma l’affare appare davvero proibitivo. Il regista, molto apprezzato da Spalletti, dovrebbe rinunciare ad almeno il 50% del suo attuale stipendio da 6 milioni annui. Detto che il ritorno all’ombra del Vesuvio appare improbabile, per Jorginho non mancano richieste importanti in Europa.

Calciomercato Napoli Jorginho (Getty Images)

Calciomercato Napoli, offerte da Newcastle e Barcellona per Jorginho

L’offerta più importante sarebbe quella del Newcastle. Il club di Premier League vuole fortemente il centrocampista, tanto da aver pronto un contratto ancor più ricco di quello percepito al Chelsea. L’altro club che sta seriamente pensando al suo acquisto in estate è il Barcellona. I blaugrana, infatti, perderanno il loro storico regista, Sergio Busquets, che andrà in MLS. Anche De Jong potrebbe lasciare, sacrificato sull’altare del mercato visti i conti in rosso. E dunque Jorginho a parametro zero potrebbe essere una soluzione che accontenterebbe sia Xavi che le casse della società.