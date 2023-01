Allenamento nel giorno di Capodanno per il Napoli: bel gesto di Spalletti

Non ci si può fermare un attimo: nonostante il giorno di festa, il Napoli si è allenato anche quest’oggi a Castel Volturno.

Mercoledì c’è il big match contro l’Inter a San Siro e mister Spalletti deve mantenere alta la concentrazione della squadra per il tour de force che vedrà impegnati gli azzurri in cinque partite nel giro di poco più di due settimane.

Allenamento Napoli

Spalletti brinda al nuovo anno

La squadra ha svolto la consueta seduta di allenamento a Castel Volturno, ma questa volta si è tenuta nel pomeriggio.

Mister Spalletti ha voluto “festeggiare” questo Capodanno con la squadra e o staff tecnico: come comunicato dalla società, il tecnico di Certaldo ha radunato tutti in sala conferenze per un brindisi di inizio anno.

Allenamento Napoli a Castel Volturno

Dopo il brindisi, la squadra è scesa in campo: questo il report allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club.

“Prima seduta del 2023 per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Prima dell’inizio della seduta quotidiana, Spalletti ha radunato calciatori, staff tecnico e tutte le varie componenti del gruppo squadra in sala conferenze per un brindisi al nuovo anno.

Allenamento pomeridiano iniziato con attivazione in palestra. Successivamente la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto torello e lavoro tecnico tattico.

Chiusura con partitina a campo ridotto”.