VIDEO E FOTO – Regalo personalizzato per Osimhen: dono speciale con riferimento al Napoli!

Tra una festività e l’altra l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha da celebrare un’altra ricorrenza importante. Il 29 dicembre, infatti, il nigeriano ha festeggiato il suo 24esimo compleanno in compagnia della sua famiglia, da poco allargata con la nascita del figlio, e dei suoi amici.

Compleanno Osimhen: il regalo speciale

In occasione del suo compleanno, l’attaccante del Napoli ha ricevuto un regalo speciale che sottolinea il suo legame con la squadra azzurra. Per Osimhen, infatti, sono state personalizzate un paio di Jordan 1 Mid customizzate che riportano la sigla VO9, la bandiera della Nigeria e lo stemma della SSC Napoli.

FOTO: Getty Images, Osimhen

Dopo i festeggiamenti, Osimhen e compagni sono pronti per ritornare in campo e riprendere il discorso da dove è stato interrotto a novembre. Gli azzurri di Luciano Spalletti, infatti, si preparano a scendere in campo tra meno di una settimana, il 4 gennaio 2023, a San Siro contro l’Inter. Una sfida tra due formazioni in lotta per lo scudetto che riaprirà i giochi in grande stile.

Scarpe customizzate per Osimhen: video e foto