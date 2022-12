Seedorf sfida il Napoli: “Stare avanti è più duro che rimontare!”

Clarence Seedorf, ex centrocampista olandese che in Italia ha vestito la maglia di Juventus, Inter e Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Nel corso della sua chiacchierata con la Rosea, l’ex calciatore ad oggi allenatore si è soffermato anche sul campionato di Serie A e sulla lotta scudetto di questa stagione.

La parentesi più lunga della sua carriera in Italia è stata in maglia rossonera: Seedorf ha totalizzato 300 presenze con il Milan, realizzando 47 gol dal 2002 al 2012. Per un breve periodo, inoltre, anche nella sua carriera da allenatore ha guidato la sponda rossonera di Milano.

Seedorf parla del Napoli: “Merita di stare lì”

Commentando il campionato corrente di Serie A, l’ex calciatore si è soffermato anche sul Napoli di Luciano Spalletti, ad oggi primatista in classifica a +8 dal Milan secondo.

FOTO: Getty Images, Napoli

Di seguito quanto dichiarato sulla squadra azzurra:

“Il Napoli merita di stare lì, il miglior calcio è il suo. La sfida è confermare la crescita anche nella seconda parte. Stare davanti è più duro che rimontare, vedremo se avrà testa per reggere. Il Milan ha più abitudine a giocare partite importanti ed è solido. Io credo che accorcerà le distanze. La fortuna dei rossoneri è aver ristabilito, soprattutto con Maldini, una cultura vincente”.