Muore Papa Ratzinger a 95 anni: il messaggio di cordoglio della SSC Napoli

Papa Benedetto XVI, 265° pontefice della Chiesa Cattolica di Roma, è morto oggi 31 dicembre 2022 nel Monastero Mater Ecclesia, luogo in cui viveva dopo le dimissioni del 2012. Le condizioni del Papa emerito erano critiche negli ultimi giorni, come reso noto dal suo successore, Papa Francesco, nell’udienza generale del 28 dicembre. In tale occasione, l’attuale Papa ha chiesto ai fedeli di pregare per Benedetto XVI.

L’11 febbraio 2012 Papa Ratzinger annunciò le sue dimissioni tra lo stupore generale durante un concistoro per la canonizzazione dei martiri d’Otranto. Il 28 dello stesso mese salutò definitivamente i fedeli prima di chiudersi in preghiera.

FOTO: Getty Images, Papa Ratzinger

Il messaggio del Napoli per Ratzinger

La SSC Napoli ed Aurelio De Laurentiis hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del Papa emerito tramite un messaggio sui propri profili social.

Di seguito quanto scritto dalla società azzurra sul canale di Twitter:

“Aurelio De Laurentiis esprime, anche a nome del Napoli, profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Benedetto XVI“.