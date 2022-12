Vlahovic in forte dubbio per il Napoli: Allegri ha pronta la carta Milik

Mancano ancora due settimane alla sfida tra Napoli e Juventus, ma Massimiliano Allegri deve fare i conti con l’infermeria ed in particolare con le condizioni del suo numero nove, Dusan Vlahovic.

Il serbo infatti è alle prese con una fastidiosa pubalgia e sicuramente non sarà in campo alla ripresa. Potrebbe tornare nelle settimane successive, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, difficilmente ce la farà per la sfida del Maradona.

È facile ipotizzare quindi che contro gli azzurri a guidare l’attacco di Allegri ci sia un ex del match, Arek Milik. L’attaccante polacco all’ombra del Vesuvio ha vissuto momenti di luce alternati con due gravissimi infortuni ai legamenti crociati che ne hanno giocoforza condizionato il rendimento.

FLORENCE, ITALY – SEPTEMBER 03: Arkadiusz Milik of Juventus celebrates after scoring a goal during the Serie A match between ACF Fiorentina and Juventus at Stadio Artemio Franchi on September 3, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

L’addio al Napoli poi è arrivato con qualche polemica di troppo, sia dal punto di vista del rapporto tra calciatore e società, sia per quanto riguarda il rapporto dell’ex numero novantanove con la tifoseria partenopea.

Vlahovic invece potrebbe provare a tornare in tempo per la sfida tra Juventus e Atalanta del 22 gennaio.

Vedremo se l’assenza del numero nove impatterà sul tentativo di rimonta dei bianconeri, che attualmente sono a meno dieci punti in classifica dagli uomini di Luciano Spalletti.