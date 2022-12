Pelé, il messaggio di De Laurentiis: “Simbolo positivo della sua epoca, tutti tristi”

Pochi istanti fa è arrivata la terribile notizia: la leggenda del calcio Pelé si è spento all’età di 82 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon.

Il calcio, ma non solo, piange per la scomparsa dei uno dei calciatori più forti della storia di questo sport, l’unico ad aver vinto per ben tre volte il campionato del mondo.

Il calcio piange O’Rei

Il mondo del calcio ha perso una delle figure più iconiche che hanno reso celebre e affascinante questo sport in tutto il mondo.

Nelle ultime settimane il quadro clinico del brasiliano era peggiorato e tutto il mondo era in apprensione per le condizioni di Pelé.

Il tweet della società azzurra

Scomparsa che ha scosso naturalmente anche il mondo social, moltissimi i messaggi di cordoglio verso la famiglia del ex calciatore.

Di seguito, i post della società e del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis:

“Aurelio De Laurentiis e tutta SSC Napoli esprimono cordoglio e profondo dolore per la scomparsa di Pelé, mito del calcio mondiale.

Addio O Rei.“



“Pelè era, per tutti i ragazzi della mia generazione, il calcio. Si poteva essere tifosi o meno, ma Pelè era un grande simbolo positivo della sua epoca. È una scomparsa che rattrista tutti. Ciao grande campione. Aurelio“.

MICHELE D’ERRICO