Khvicha Kvaratskhelia è il calciatore più chiacchierato del Napoli. Da quando è arrivato in estate non si è fatto che ammirare le sue qualità e fare accostamenti importanti con i grandissimi del calcio. Nato nel 2001, vive già da veterano, in campo e fuori. Ha ribadito che vuole solo continuare a crescere e a diventare imprevedibile il più possibile.

E il Napoli vuole tenerselo molto stretto, tanto da pensare di proporre subito il rinnovo di contratto. Sono arrivati e arriveranno senza freni interessamenti e offerte dall’estero, dalle big che vorranno assicurarselo subito.

Calciomercato napoli, rinnovo kvaratskhelia: se ne parlerà a fine stagione

Kvaratskhelia e il Napoli troveranno l’accordo per il rinnovo del contratto. Attualmente guadagna “solo” 1,2 milioni di euro a stagione ma le sue prestazioni hanno messo in chiaro che è un calciatore dal valore inestimabile.

Il Napoli sta pensando di blindarlo con un nuovo accordo, non vuole perderlo nonostante arriveranno certamente offerte molto alte. Ma, secondo quanto riferito da Repubblica, ogni discorso relativo al futuro del georgiano sarà rimandato a fine stagione.

Ora si pensa solo al campo, a fargli ritrovare la forma migliore dopo il problema alla schiena e a scrivere pagine di storia insieme. Il futuro si discuterà solo a fine stagione con il suo entourage, provanfo a prolungare fino al 2028, almeno al doppio dell’ingaggio attuale.