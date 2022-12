Calciomercato Napoli, due giocatori consigliati per il post Zielinski: giocano in Serie A

Il dirigente Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte, parlando della ripresa del campionato di Serie A, del Napoli e del calciomercato degli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Le amichevoli servono solo a non perdere la gamba. Magari gli avversari contro cui gli azzurri hanno perso, hanno affrontato il match con un piglio diverso, tutto qui.

Bereszynski? Credo si sia puntato su un prodotto sicuro, capace di sostituire Di Lorenzo. Anche se, io credo che quando si individuano giovani bravi non bisogna darli via facilmente, a meno che da un’altra parte non facciano tutte le partite da titolari.

FOTO: Getty – Koompeiners Atalanta

Calciomercato Napoli, Koompeiners e Samardzic perfetti sostituti per Zielinski

Eventuali sostituti di Zielinski? Koopmeiners è un centrale di centrocampo, grande uomo d’ordine, ha spessore fisico, tecnica e intelligenza tattica. A me piace molto, ha un grande piede. Anche Samardzic mi piace e già conosce il nostro campionato. Da gennaio in poi, la continuità farà la differenza.

Il Napoli ha un vantaggio importante anche se nel nostro campionato mai dire mai. Ma se hai continuità anche di gioco hai grandi possibilità di andare fino in fondo”.