“Non possiamo sbagliare contro il Napoli”: che sfida dall’Inter in diretta!

La Serie A tornerà tra pochi giorni e sarà un vero e proprio rientro col botto: il 4 gennaio, allo stadio San Siro di Milano, l’Inter ospiterà il Napoli capolista in una sfidache può rivelarsi già decisiva per le sorti del campionato.

Da una parte, i nerazzurri per tentare una rimonta che avrebbe del clamoroso. Dall’altra, la squadra di Spalletti ha la possibilità di continuare la fuga dalle inseguitrici.

MILAN, ITALY – Francesco Acerbi of FC Internazionale(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Acerbi è sicuro: “Sfida col Napoli da dentro o fuori”

A tal proposito, ha parlato il difensore nerazzurro Francesco Acerbi, il quale dopo la vittoria per 1-0 in amichevole contro il Sassuolo della sua Inter si è concesso ai microfoni di Inter Tv. Di seguito, quanto evidenziato a tal proposito:



“Sappiamo che è una partita da dentro o fuori. Ci aspetta un mese dove non puoi sbagliare, è cruciale. Ci penseremo da domani, sta a noi giocare a San Siro giocare come sappiamo noi e portare a casa la vittoria”.

MICHELE D’ERRICO